Иран сделал США значимый подарок, связанный с нефтью и газом и касающийся Ормузского пролива. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщило британское издание The Guardian .

По словам американского лидера, иранские переговорщики преподнесли грандиозный подарок на огромную сумму. При этом он не уточнил, что это было, но сказал, что дар связан с Ормузским проливом.

«Это был очень дорогой подарок, который стоил огромных денег, и это означало для меня одно. Мы имеем дело с правильными людьми», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп отметил, что подарок не был связан с ядерным оружием.

Американский лидер, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, также заявил, что Тегеран якобы очень хочет заключить сделку. По его словам, США начали вести переговоры с теми иранцами, которые этого очень сильно желают.

Ранее Трамп заявил, что иранские власти якобы согласились не разрабатывать ядерное оружие.