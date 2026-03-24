Иран преподнес США связанный с газом и нефтью ценный подарок — Трамп
Иран сделал США значимый подарок, связанный с нефтью и газом и касающийся Ормузского пролива. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщило британское издание The Guardian.
По словам американского лидера, иранские переговорщики преподнесли грандиозный подарок на огромную сумму. При этом он не уточнил, что это было, но сказал, что дар связан с Ормузским проливом.
«Это был очень дорогой подарок, который стоил огромных денег, и это означало для меня одно. Мы имеем дело с правильными людьми», — подчеркнул глава Белого дома.
Трамп отметил, что подарок не был связан с ядерным оружием.
Американский лидер, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, также заявил, что Тегеран якобы очень хочет заключить сделку. По его словам, США начали вести переговоры с теми иранцами, которые этого очень сильно желают.
Ранее Трамп заявил, что иранские власти якобы согласились не разрабатывать ядерное оружие.