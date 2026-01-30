Ники Минаж получила подарок от Трампа

Певица Ники Минаж рассказала, что оформила Trump Gold Card («золотую карту Трампа»), которая обеспечила ей право на проживание в США, и публично поддержала президента Дональда Трампа. Об этом она написала в соцсети X .

Минаж опубликовала фотографию карты и подписала ее: «О как…». Затем певица заявила, что уже завершает оформление документов на гражданство.

«Прямо сейчас завершаю оформление документов на гражданство благодаря моему замечательному, великодушному и очаровательному президенту. Спасибо за ваше ходатайство! Без вас я бы этого не сделала. О, граждаНики, ты на высоте», — написала она.

Певица также подчеркнула, что получила «золотую карту» бесплатно. При этом программу изначально разработали для иностранных инвесторов с необходимым взносом в размере одного миллиона долларов за вид на жительство в США.

Недавно певица выступила в Вашингтоне на мероприятии в поддержку инициативы президента США по открытию накопительных инвестиционных счетов для американских детей. После этого Минаж и Трамп сфотографировались, держась за руки, а затем выложили совместное видео в TikTok. В ролике певица назвала республиканца лучшим президентом в истории, а Трамп сказал, что Минаж стала королевой рэпа.

