Билет в Гаагу и банка супа: экоактивистка Тунберг придумала подарок для Трампа

Президент США Дональд Трамп 14 июня отмечает свой 80-летний юбилей. Газета The Guardian опубликовала поздравления от известных людей, в их числе была экоактивистка Грета Тунберг.

Она написала, что сначала хотела подарить американскому лидеру билет в один конец до Гааги, но потом решила, что Трамп не поймет такой шутки.

«Вместо этого я подарю тебе банку „алфавитного супа“: предложения, которые ты из него выдавишь, будут более связными, чем все, что ты когда-либо говорил. Теперь ты наконец-то можешь участвовать в содержательных общественных дискуссиях», — заявила Тунберг.

С днем рождения Трампа поздравил и российский лидер Владимир Путин. Главы государств провели телефонный разговор, который продлился чуть менее часа. В поздравлении президент России отметил личные качества американского лидера и его политические достижения.