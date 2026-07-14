Президент США Дональд Трамп высоко оценил хоккейную шайбу, которую ему передали в подарок от президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС рассказал американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

«Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест. После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — сказал Мао.

Встреча Кука-младшего с Трампом состоялась примерно через неделю после завершения Петербургского международного экономического форума. На ПМЭФ, который проходил с 3 по 6 июня, он возглавлял делегацию США как председатель Комиссии по изящным искусствам страны.

Мао связал возможное расширение роли Кука-младшего с телефонным разговором президентов России и США, который состоялся 14 июня. Продюсер назвал переговоры обнадеживающим началом и предположил, что американский представитель сможет подключиться к мирному процессу уже не только в рамках культурных проектов.