Трамп получил в подарок из Бельгии кольцо с 321 природным бриллиантом

В честь 250-летия независимости США ювелир Давид Готлиб создал золотое кольцо с 321 бриллиантом в подарок американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC).

Эксклюзивное кольцо из 18-каратного золота, 321 натурального бриллианта и 75 драгоценных камней сертифицировано антверпенской алмазной лабораторией HRD Antwerp. При разработке дизайна Готлиб вдохновился кольцами Суперкубка.

На приеме в Autoworld председатель AWDC Исидор Мерсель передал подарок Трампу через посла США Билла Уайта. Он заявил, что таким способом алмазодобывающий сектор Антверпена решил отметить историческую веху для крупного торгового партнера в лице США.

«Значительная часть природных алмазов, продаваемых в Антверпене, в конечном итоге попадает к американским ювелирам и потребителям», — сказал Мерсель.

Ранее король Великобритании Карл III подарил Трампу колокол с подлодки. Экоактивистка Грета Тунберг задумала презентовать банку супа.