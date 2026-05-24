Песков призвал проявлять осторожность к подаркам с иностранными микрочипами

Осторожное обращение с содержащими иностранные микрочипы подарками — требование норм безопасности. Об этом в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение делегации США выбросить полученные от китайской стороны сувениры после визита президента Дональда Трампа в Пекин.

«Я с уважением отношусь ко всем мерам безопасности, которые служба безопасности считает целесообразными», — заявил Песков.

В качестве примера представитель Кремля рассказал о китайском электронном значке, который содержит микрочип. Он подчеркнул, что такие же сувениры дарят и другие государства.

«Что он (микрочип. — Прим. ред.) там делает, мы же не знаем, поэтому тоже должны быть осторожными», — предупредил Песков.

Ранее предприниматель Виктор Бут назвал проявлением хамства решение делегации США выбросить полученные в Китае сувениры. Он отметил, что визит американского лидера Дональда Трампа с самого начала пошел не по сценарию, а последняя сцена стала настоящей демонстрацией провала переговоров.