Карл III преподнес Трампу необычный подарок на ужине в Белом доме

Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу рынду с утилизированной британской подводной лодки HMS Trump. Об этом сообщила газета New York Post .

Монарх вручил американскому лидеру колокол, который висел на рубке субмарины. Торжественная церемония прошла во время ужина в честь британского короля в Белом доме.

«Пусть он будет свидетельством нашей общей истории и светлого будущего», — сказал Карл III.

При этом он добавил, что колокол является личным подарком президенту.

Субмарину HMS Trump спутили на воду в 1944 году, после чего подлодка служила в составе Британского Тихоокеанского флота. Ее утилизировали еще в 1970-х годах.

Трамп во время церемонии встречи британской королевской четы в Белом доме несколько раз пошутил в адрес короля Карла III, а Великобританию назвал маленьким королевством.