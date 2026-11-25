Решение Эстонии закрыть пункты пропуска на границе с Россией является ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщило издание Delfi .

На вопрос о том, закроет ли Латвия свою границу для транспорта по примеру соседей, премьер ответил, что это было бы ошибкой.

По его словам, такой шаг эстонских властей продиктован предвыборной ситуацией в стране. При этом Кулбергс ожидает увеличения транспортного потока на востоке Латвии.

Эстония приняла решение о закрытии КПП на прошлой неделе. С 1 декабря транспорт перестанут пропускать через пункты «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». В Таллине сослались на происшествие на предприятии Threod Systems, обвинив в нем Москву

В Горсобрании эстонского города Нарва осудили такой жест. По словам чиновников, это поставит под удар рынок труда и работу городских предприятий.