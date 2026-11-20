Президент Франции Эммануэль Макрон случайно назвал себя украинцем, выступая на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания «коалиции желающих». Отрывок речи опубликовало агентство AFP.

«Полагаю, сегодня — в том числе для нас, украинцев, для европейцев, этот вопрос вновь становится актуальным», — сказал Макрон и указал на самого себя.

Французский лидер также заявил, что намерен снова поднять вопрос о присоединении Украины к альянсу. По его мнению, настал подходящий момент, так как Киев после окончания конфликта будет располагать многочисленной армией и значительным количеством вооружений.

С мнением Макрона не согласились госсекретарь США Марко Рубио и сам генсек НАТО Марк Рютте. Первый прямо заявил, что вопрос о возможности включения Украины в состав альянса не стоит на повестке дня, а второй еще летом говорил об отсутствии у нее таких перспектив.

Ранее Макрон призвал принять Украину в НАТО, заявив, что она якобы обладает сильнейшей на европейском континенте конвенциональной армией.