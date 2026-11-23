Крупным игрокам на рынке ИИ нужно согласовать лимиты роста нейросетей и воздержаться от их преодоления, пока полностью не доработают систему безопасности. Об этом заявил главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки .

«Я выступаю за установление перплексности <…> как метрики для сравнения между разработчиками моделей и информирования общих стандартов безопасности», — заявил он.

В качестве одного из индикаторов Пачоцки предложил перплексию — метрику, показывающую, насколько хорошо модель предугадывает следующий фрагмент текста.

Когда перплексия падала ниже 0,8, у систем OpenAI появлялись способности в математике и кибербезопасности. Если она опустится до 0,68–0,7 — это вызовет новые перемены в работе.

Ученый призвал мониторить цепочки рассуждений ИИ и выработать требования к тесту и раскрытию возможностей систем. По его прогнозу, уже в 2027 году искусственный интеллект ускорит исследования в предобучении, но это может опередить развитие методов выявления опасного поведения моделей.