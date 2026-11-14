Радев: Болгария больше не станет передавать Украине вооружения из запасов

Болгария больше не намерена оказывать военную помощь Украине и не станет передавать вооружение из собственных запасов. Об этом заявил премьер-министр Румен Радев, его слова передало БТА .

«Мы больше не будем предоставлять оружие и боеприпасы из запасов болгарской армии», — отметил болгарский премьер.

Болгария также отказалась выделять киевскому режиму денежные средства из-за проблем с финансовыми резервами. Радев подчеркнул, что страна не станет чинить препятствия другим членам Евросоюза, которые захотят оказать помощь Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал заблокировать семилетний бюджет Евросоюза, если все страны — члены ЕС не обязуются предоставлять Украине материальную поддержку. Родион Мирошник назвал это «прощальным криком» улетающего Мерца, который предвидит конец своей политической карьеры.