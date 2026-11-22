В китайской провинции Сычуань работники зоопарка решили больше не мучить диетами знаменитого толстого леопарда Паньбаобао из-за его преклонного возраста. Об этом сообщило китайское интернет-издание «Цзюпай Синьвэнь».

Вес леопарда превысил 65 килограммов. Это существенно выше нормы.

«Он уже в возрасте, поэтому худеть ему нельзя, лучше всего поддерживать его нынешнее состояние и заботиться о здоровье. Сейчас нам важно не только обеспечить ему полноценное питание, но и следить, чтобы корм был качественным», — сообщили в зоопарке.

Паньбаобао каждый день съедает более 500 граммов говядины, а также периодически получает курицу. Недавнее медобследование показало, что со здоровьем у него все в порядке.

Ранее в Москве в одной из многоэтажек прошла фотосессия с перепуганным леопардом.