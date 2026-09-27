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    В премьера Венгрии запустили яйцом во время выступления в Сольноке

    L.Urman/Keystone Press Agency
    Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру снова не повезло во время общения с соотечественниками. Во время выступления в городе Сольнок неизвестный мужчина бросил в него яйцом, сообщил ТАСС со ссылкой на YouTube-канал политика.

    Нападавший кинул в Мадьяра яйцом, когда тот начал выступать со сцены. За спиной венгерского премьера сразу появились два охранника с большими зонтами. Вероятно, стремились защитить Мадьяра от новых бросков. Тем временем полиция оттеснила нападавшего от толпы и задержала.

    Венгерское издание Index привело слова задержанного. Мужчина заявил, что «жалеет, что не попал Мадьяру в голову».

    Премьер предположил, что яйцо в него бросил сторонник партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет бывшие премьер страны Виктор Орбан. После этого попросил присутствующих на его выступлении людей соблюдать порядок.

    Ранее неизвестный мужчина в ресторане выплеснул вино из бокала в лицо Мадьяру.

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