Премьер-министра Венгрии Мадьяра облили вином на празднике сбора винограда

На празднике сбора винограда пожилой мужчина плеснул вином из бокала в премьер-министр Венгрии Петера Мадьяра. Об этом сообщил ТАСС .

Мадьяр в субботу посетил город Печ на юго-западе страны. На обратном пути в столицу он зашел в один из ресторанов Сексарда на вечеринку по случаю праздника сбора винограда.

Видеозапись произошедшего опубликовал в соцсетях сам премьер-министр. На кадрах видно, как пожилой мужчина с расстояния более двух метров выплескивает на главу правительства белое вино из бокала. Его тут же выводит охрана.

Вино попало на лицо и рубашку Мадьяра. Премьер-министр предположил, что причиной стала личная неприязнь.

Ранее Мадьяр объявил о намерении расторгнуть крупнейшую в Европе дорожную концессию с компанией Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto. Договор заключило предыдущее правительство.