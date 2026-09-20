Премьер-министра Венгрии Мадьяра облили вином на празднике сбора винограда
На празднике сбора винограда пожилой мужчина плеснул вином из бокала в премьер-министр Венгрии Петера Мадьяра. Об этом сообщил ТАСС.
Мадьяр в субботу посетил город Печ на юго-западе страны. На обратном пути в столицу он зашел в один из ресторанов Сексарда на вечеринку по случаю праздника сбора винограда.
Видеозапись произошедшего опубликовал в соцсетях сам премьер-министр. На кадрах видно, как пожилой мужчина с расстояния более двух метров выплескивает на главу правительства белое вино из бокала. Его тут же выводит охрана.
Вино попало на лицо и рубашку Мадьяра. Премьер-министр предположил, что причиной стала личная неприязнь.
Ранее Мадьяр объявил о намерении расторгнуть крупнейшую в Европе дорожную концессию с компанией Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto. Договор заключило предыдущее правительство.