На премьера Венгрии напали в ресторане

Неизвестный напал на премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в ресторане и плеснул ему в лицо вином. Чиновник опубликовал видеозапись нападения в своих соцсетях.

Мужчина средних лет подошел к главе правительства и выплеснул содержимое своего бокала ему в лицо. После случившегося нарушителя увели от премьера.

Ранее Мадьяр заявил, что власти Венгрии намерены добиваться компенсационных выплат из бюджета Евросоюза за отказ от российских энергоносителей. Премьер подчеркнул, что мировая энергетика переживает трудные времена: наблюдается дефицит бензина и дизеля.