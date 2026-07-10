В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра

В Венгрии прошел митинг против произвола премьер-министра Петера Мадьяра

Митинг против премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра прошел в Будапеште. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Несколько тысяч человек собрались перед резиденцией президента Венгрии Тамаша Шуйока. Митинг организовали оппозиционные Христианско-демократическая народная партия и «Фидес» под девизом «Остановим произвол».

Участники митинга держали в руках плакаты с критическими высказываниями в адрес Мадьяра и венгерские флаги. Среди плакатов было и изображение премьера, поедающего кровоточащую надпись «Демократия».

«Если на замену Шуйоку выберут другого человека, какое уважение он будет иметь? Я думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны? Никак», — заявил на митинге бывший президент республики Янош Адер.

Ранее Мадьяр пригрозил, что правящая партия «Тиса» начнет процедуру импичмента против Шуйока, если он не сложит полномочия добровольно.