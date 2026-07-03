В действиях Мадьяра заметили угрозу для Венгрии

Планы премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по изменению конституции ради ухода Тамаша Шуйока с поста президента ведут страну к холодной гражданской войне. Об этом порталу Mandiner заявил экс-глава государства Янош Адер.

По его словам, в Венгрии ничего подобного не происходило с 1990 года, чтобы правительство отстраняло от должности президента «росчерком пера».

«Могут быть созданы прецеденты, и последствия станут непредсказуемы. Мы можем устроить период холодной гражданской войны вместе с оруэлловским миром. Сторонникам Мадьяра, возможно, нужно удовлетворить желание мести и отвлечь внимание от недостатков в работе кабмина», — сказал Адер.

Ранее Мадьяр пообещал, что партия «Тиса» инициирует процедуру импичмента против Шуйока, если он не сложит свои полномочия добровольно. Добиться ухода он хочет с помощью поправок в основной закон страны.