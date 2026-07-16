Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр является орудием в руках Сатаны*. К такому выводу пришел католический священник Золтан Остие в интервью газете Nepszava .

«Сатана* существует, и действительно есть люди, которые, как утверждает Церковь, становятся орудиями в руках Сатаны*. В этом смысле я согласен с теми, кто считает, что Петер Мадьяр является орудием Сатаны*», — сказал Остие.

Свою оценку он привел в ответ на планы премьера изменить Конституцию Венгрии и отстранить от должности президента страны Тамаша Шуйока. По мнению Остие, политика Мадьяра направлена на разжигание ненависти в обществе, а его инициативы означают предательство интересов государства.

Кроме того, Остие призвал католическую общину активнее участвовать в общественной жизни страны. Он предложил верующим поддержать реорганизацию правой оппозиционной партии «Фидес», чтобы укрепить ее моральные основы.

Ранее министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил о намерении Будапешта восстановить отношения с европейскими союзниками и одновременно сократить сотрудничество с Россией.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.