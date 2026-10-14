Премьер Великобритании Бернэм встретится с Зеленским 14 октября

В среду утром, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию для переговоров с премьер-министром Энди Бернэмом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз офиса британского премьера.

Главной темой встречи станет поддержка Украины. В пресс-службе отметили, что Лондон намерен ускорить передачу Киеву многоцелевых ракет «Мартлет» для противовоздушной обороны.

Кроме того, Великобритания быстрее выделит 10 миллионов фунтов из пакета помощи на 45 миллионов, о котором объявили в тот же день.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима должен сфокусировать свое внимание на сделке с Россией, а не на разговорах о ней.