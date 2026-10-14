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    Премьер Великобритании Бернэм встретится с Зеленским 14 октября

    Фото: РИА «Новости»

    В среду утром, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию для переговоров с премьер-министром Энди Бернэмом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз офиса британского премьера.

    Главной темой встречи станет поддержка Украины. В пресс-службе отметили, что Лондон намерен ускорить передачу Киеву многоцелевых ракет «Мартлет» для противовоздушной обороны.

    Кроме того, Великобритания быстрее выделит 10 миллионов фунтов из пакета помощи на 45 миллионов, о котором объявили в тот же день.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима должен сфокусировать свое внимание на сделке с Россией, а не на разговорах о ней.

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