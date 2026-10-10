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    Пост пресс-секретаря Белого дома заняла сотрудница Truth Social

    Трамп назначил Закарию пресс-секретарем Белого дома вместо Ливитт

    Фото: РИА «Новости»

    Вакантное с конца августа место пресс-секретаря Белого дома заняла юрист Кэти Закария. Президент США Дональд Трамп объявил об этом в соцсети Truth Social.

    «Для меня большая честь назначить пресс-секретарем Кэти Закарию. В настоящее время Кэти работает старшим советником по коммуникациям в Truth Social (Trump Media & Technology Group), где она показала себя с лучшей стороны», — заявил он.

    Закария родилась в Калифорнии, окончила с отличием Университет Пеппердайн и юридическую школу Карузо. Она работала пресс-секретарем и заместителем помощника министра по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности, сотрудничала с Fox News и Newsmax, участвовала в предвыборных кампаниях Трампа.

    Прежде пост пресс-секретаря Белого дома занимала Кэролайн Ливитт. Трамп объяснил ее уход желанием проводить больше времени с семьей. В качестве возможных преемников рассматривались бывший адвокат президента и комментатор CNN.

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