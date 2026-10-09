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    В США распространилась устойчивая к лечению диарея, передающаяся половым путем

    Фото: РИА «Новости»

    В США начало расти число случаев шигеллеза — диареи, распространяющейся половым путем. Возбудитель заболевания становится невосприимчивой к антибиотикам «супербактерией», сообщила газета The New York Post.

    «Сегодня эта инфекция все чаще передается половым путем и эволюционирует, становясь практически неизлечимой», — заявили журналисты.

    Каждый год бактерии Shigella — возбудители шигеллеза — заражают почти полмиллиона американцев. У пациентов начинаются диарея с кровью или слизью, боли, спазмы в животе, лихорадка и рвота.

    Заражение чаще всего фиксируют у взрослых мужчин. По данным NYP, в США доля штаммов, невосприимчивых сразу к пяти популярным антибиотикам, возросла с 0% в 2011 году до 8,5% в 2023 году. Если в 2022 году в Калифорнии обнаружили только один подобный случай за год, то сейчас их фиксируют приблизительно раз в месяц.

    В конце августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что «взрывная» диарея охватила 20 штатов.

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