Стали известны предположительные кандидаты на замену Левитт

Очевидного преемника уходящей в отставку пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт нет. В число предполагаемых кандидатов входят бывшие и действующие помощники американского лидера, а также журналисты, сообщила газета Politico .

«Заявление о том, что Каролин Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома, застало врасплох даже некоторых ее коллег. <…> Потенциальные кандидатуры сыпались как из рога изобилия, хотя <…> очевидного преемника пока нет», — отметили в материале.

В газете предположили, что в списке предполагаемых преемников есть глава протокола США и посол Моника Кроули, комментатор телеканала CNN Скотт Дженнингс, бывший представитель избирательного штаба Трампа Джейсон Миллер. Также среди претендентов — бывший адвокат президента США Алина Хабба, заместитель Левитт Анна Келли и супруга советника Трампа Кэти Миллер.

Президент Дональд Трамп предложил Каролин Левитт пост одного из ведущих внештатных советников.