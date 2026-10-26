«Страна-помойка». Трамп прошелся по Норвегии за решение по Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет не прав, присудив премию мира южноафриканскому юристу, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане. Он назвал Норвегию страной-помойкой за это решение, сообщил Newsweek .

«Я так и сказал, я не в восторге от Норвегии. Честно говоря, Норвегия — отстой. Норвегия превратилась в настоящую страну-помойку», — заявил республиканец.

Трампа возмутило, что Нобелевскую премию мира получила, по его словам, женщина, о которой никто никогда не слышал. Президент США заявил, что не желает иметь ничего общего с Норвегией и не нуждается ни в ком из этой страны.

Ранее он неоднократно говорил о желании получить Нобелевскую премию мира за прекращение восьми вооруженных конфликтов. Однако в 2026 году ее присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй.