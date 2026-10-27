Назад в СССР, но лучше. Какую советскую практику предложил вернуть Лукашенко

Лукашенко захотел обеспечивать товарами Петербург и Калининград, как в СССР

Белоруссия могла бы вновь обеспечивать товарами отдельные российские регионы, как это происходило в советские годы. С такой идеей выступил глава республики Александр Лукашенко, политика процитировало БелТА .

Президент Белоруссии высказал это предложение на встрече с петербургским губернатором Александром Бегловым. Он напомнил, что Белорусская ССР поставляла продукцию в Калининград, Ленинград и Московскую область.

«Пора возвращаться к советской практике, когда Беларусь отвечала за Калининград, Питер, Московскую область, частично Москву», — объяснил свою идею Лукашенко.

О конкретных товарах, объемах поставок и возможных сроках реализации этой идеи президент республики не сообщил.

Отдельного закона, который закреплял бы Белоруссию за конкретными регионами, в СССР не существовало. Однако советские власти использовали систему централизованного планирования.

В Кремле определяли, что и в каком объеме выпускают союзные республики. Затем продукцию распределяли по всем территориям в зависимости от необходимости и запросов. Белорусская ССР поставляла не только сельхозпромышленность, но и тяжелую технику.

Ранее Лукашенко пошутил об исторически тесной связи Брянской области с Белоруссией.