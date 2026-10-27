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    Назад в СССР, но лучше. Какую советскую практику предложил вернуть Лукашенко

    Лукашенко захотел обеспечивать товарами Петербург и Калининград, как в СССР

    Фото: РИА «Новости»

    Белоруссия могла бы вновь обеспечивать товарами отдельные российские регионы, как это происходило в советские годы. С такой идеей выступил глава республики Александр Лукашенко, политика процитировало БелТА.

    Президент Белоруссии высказал это предложение на встрече с петербургским губернатором Александром Бегловым. Он напомнил, что Белорусская ССР поставляла продукцию в Калининград, Ленинград и Московскую область.

    «Пора возвращаться к советской практике, когда Беларусь отвечала за Калининград, Питер, Московскую область, частично Москву», — объяснил свою идею Лукашенко.

    О конкретных товарах, объемах поставок и возможных сроках реализации этой идеи президент республики не сообщил.

    Отдельного закона, который закреплял бы Белоруссию за конкретными регионами, в СССР не существовало. Однако советские власти использовали систему централизованного планирования.

    В Кремле определяли, что и в каком объеме выпускают союзные республики. Затем продукцию распределяли по всем территориям в зависимости от необходимости и запросов. Белорусская ССР поставляла не только сельхозпромышленность, но и тяжелую технику.

    Ранее Лукашенко пошутил об исторически тесной связи Брянской области с Белоруссией.

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