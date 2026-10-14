Россиянина задержали из-за поддельных документов в Парагвае

Гражданина России Александра Малинко задержали в Парагвае по обвинению в использовании поддельных документов. Об этом сообщила газета La Nacion .

Мужчину поймали, когда он пытался совершить некие финансовые операции в отделении банка BNF в городе Ита. Теперь россиянин находится под стражей. Отмечается, что Александр Малинко не числится в розыске, а местные органы не получали международных ордеров на его имя.

Ранее стало известно, что в Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Блогера, его жену и съемочную группу выдворили из страны из-за угрозы национальной и внутренней безопасности.