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    Россиянина задержали из-за поддельных документов в Парагвае

    La Nacion: россиянина задержали из-за поддельных документов в Парагвае

    Фото: 360.ru

    Гражданина России Александра Малинко задержали в Парагвае по обвинению в использовании поддельных документов. Об этом сообщила газета La Nacion.

    Мужчину поймали, когда он пытался совершить некие финансовые операции в отделении банка BNF в городе Ита. Теперь россиянин находится под стражей. Отмечается, что Александр Малинко не числится в розыске, а местные органы не получали международных ордеров на его имя.

    Ранее стало известно, что в Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Блогера, его жену и съемочную группу выдворили из страны из-за угрозы национальной и внутренней безопасности.

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