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    В ЕС предложили предоставить Украине альтернативу Starlink

    Politico: в ЕС предложили обеспечить Украину альтернативу Starlink

    Фото: РИА «Новости»

    В Евросоюзе выросло давление на руководство объединения с призывом обеспечить Украине доступ к альтернативной системе спутниковой связи на фоне трудностей с использованием Starlink. Об этом сообщило издание Politico.

    Речь идет о системе Govsatcom, которую запустили в начале этого года, чтобы обеспечить защищенной спутниковой связью государственные службы ЕС. Она должна поддерживать критически важные коммуникации до начала эксплуатации европейской спутниковой группировки IRIS².

    Govsatcom по возможностям хуже Starlink, для Киева система может послужить только как запасной вариант. Переговоры между Европой и Украиной о доступе к ней начались в марте, но пока ничем конкретным не кончились.

    «Я не понимаю, почему Европейская комиссия и государства — члены ЕС не сделали все возможное, чтобы как можно скорее достичь соглашения», — сказал депутат Европарламента от Франции Кристоф Грудлер.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск объяснил, почему опасается ответных ударов по спутникам Starlink.

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