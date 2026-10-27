В ЕС предложили предоставить Украине альтернативу Starlink

В Евросоюзе выросло давление на руководство объединения с призывом обеспечить Украине доступ к альтернативной системе спутниковой связи на фоне трудностей с использованием Starlink. Об этом сообщило издание Politico .

Речь идет о системе Govsatcom, которую запустили в начале этого года, чтобы обеспечить защищенной спутниковой связью государственные службы ЕС. Она должна поддерживать критически важные коммуникации до начала эксплуатации европейской спутниковой группировки IRIS².

Govsatcom по возможностям хуже Starlink, для Киева система может послужить только как запасной вариант. Переговоры между Европой и Украиной о доступе к ней начались в марте, но пока ничем конкретным не кончились.

«Я не понимаю, почему Европейская комиссия и государства — члены ЕС не сделали все возможное, чтобы как можно скорее достичь соглашения», — сказал депутат Европарламента от Франции Кристоф Грудлер.

Ранее американский предприниматель Илон Маск объяснил, почему опасается ответных ударов по спутникам Starlink.