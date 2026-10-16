По его словам, лидеры стран ЕС намерены донести президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у него не осталось никаких союзников – помимо Европы. Об этом главе страны скажут на саммите Евросоюза 16 октября.

«Мы видим, что у Зеленского сейчас только один союзник, это на самом деле европейцы. Мы те, кто поддерживает его. И это то, что я хочу ему сказать», — подчеркнул Кулбергс.

Ранее стало известно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, в чем Россия согласна с Трампом в отношении Зеленского. По мнению представителей обоих государств, лидер Украины не может взять на себя ответственность и выйти на мирное урегулирование конфликта.