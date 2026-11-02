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    Польские силовики объявили о спецоперации на границе с Калининградской областью

    Фото: РИА «Новости»

    Польша инициировала специальную операцию на границе с Калининградской областью после сообщений о якобы угрозе диверсий. Об этом в интервью RMF FM заявил командир 4-й Вармиево-Мазурской бригады территориальной обороны полковник Цезарь Кишковяк.

    По его словам, тактическое соединение преобразуют в бригаду пограничной обороны. Ей поставят задачу не только по обороне границы с Калининградской областью, но также по ее мониторингу и поддержке пограничников. Заменять пограничную службу они не будут.

    Кишковяк добавил, что бригаду переформируют до конца года. Она достигнет боеготовности в течение двух лет. В настоящее время бригада проходит перевооружение.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что НАТО может перекрыть России доступ к Финскому заливу и закрыть Балтийское море, причем за короткое время.

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