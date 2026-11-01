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    Медведев ответил на слова о наличии «русского следа» в польском кризисе

    Фото: РИА «Новости»

    Попытки обвинить Россию в развитии политического кризиса в Польше — привычная практика западных стран, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал пост на английском языке в соцсети X.

    «Обожаю эту мантру!» — отметил Медведев, напомнив, что русских уже обвиняли и во вмешательстве в американские выборы, и в миграционном кризисе в Испании.

    «Спасибо! Ничто не объединяет нас больше, чем наше могущество! Ну, а дальше вы знаете… Мы идем!» — добавил зампред Совбеза.

    В Польше 30 октября разразился острый политический кризис вокруг Конституционного суда, который прямо назвали попыткой госпереворота. Подробнее о подоплеке и развитии конфликта — в материале 360.ru.

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