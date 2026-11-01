Медведев ответил на слова о наличии «русского следа» в польском кризисе

Попытки обвинить Россию в развитии политического кризиса в Польше — привычная практика западных стран, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал пост на английском языке в соцсети X .

«Обожаю эту мантру!» — отметил Медведев, напомнив, что русских уже обвиняли и во вмешательстве в американские выборы, и в миграционном кризисе в Испании.

«Спасибо! Ничто не объединяет нас больше, чем наше могущество! Ну, а дальше вы знаете… Мы идем!» — добавил зампред Совбеза.

В Польше 30 октября разразился острый политический кризис вокруг Конституционного суда, который прямо назвали попыткой госпереворота. Подробнее о подоплеке и развитии конфликта — в материале 360.ru.