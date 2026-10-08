Глава МИД Эстонии выступил с угрозой в адрес России

Глава МИД Эстонии: НАТО может перекрыть России выход в Балтийское море

НАТО может перекрыть России доступ к Финскому заливу. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, его процитировала британская газета The Times .

«Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих», — сказал он.

Маргус отметил, что войска НАТО способны за короткое время закрыть Балтийское море. По словам политика, помимо блокады Калининграда, это способно лишить Россию дохода от реализации сырья.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна применит весь свой арсенал в случае нападения, при этом государство само никому не угрожает и никого не собирается атаковать.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что предупреждение президента не является конфронтационным.