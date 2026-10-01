Песков заявил, что предупреждение о блокаде Калининграда не является конфронтационным

Предупреждение российской стороны относительно того, чем чреваты вероятные попытки блокировать Калининград, не носит конфронтационного характера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Упомянутое письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационное заявление», — сказал он.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что получил предупреждение России о том, что страна воспользуется всем своим арсеналом, в том числе ядерным, если НАТО попытается устроить блокаду.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводит учения, на которых отрабатывается возможная блокада Калининградской области. На этом фоне ЕС делает безрассудные заявления. По ее словам, отдельные «горячие головы» постепенно ведут Европу к потенциальному конфликту, пугая обычных европейцев апокалиптическими сценариями.