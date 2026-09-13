Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на форуме в Киеве призвал НАТО провести «агрессивные учения» возле Калининградской области. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на «Европейскую правду».

Сикорский заявил, что польские власти внимательно следят за Калининградской областью. Он добавил, что в регионе практически нет войск. Президент России Владимир Путин знает или предполагает, что НАТО — это мирный альянс, участники которого не воспользуются его локальной слабостью.

По его словам, возможно, это ошибка. При этом добавил, что не призывает НАТО захватить Калининградскую область.

«Я предлагаю, чтобы мы проводили настолько агрессивные учения на нашей стороне, чтобы он не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины», — сказал Сикорский.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщал, что натовский страны под руководством Великобритании нацелились на Калининградскую область. Страны альянса начали отрабатывать сценарии морской блокады и захвата российского анклава.