Милиция Абхазии нашла тело пропавшей в Гаграх россиянки

Пропавшую в Гаграх молодую девушку из Оренбургской области нашли убитой. Подозреваемым в расправе оказался ее знакомый — житель Гудаута. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Следователи установили, что с приехавшей в город девушкой подозреваемый встретился 23 сентября, а после уехал с ней на такси на съемную квартиру в селе Псахара. Во время возникшей ссоры мужчина задушил гостью.

Утром подозреваемый одолжил у знакомого машину и вывез тело в район Бзыбского ущелья, чтобы утопить. Справиться он не смог и оставил завернутый труп в кустах у проселочной дороги. Телефон и вещи убитой девушки мужчина выбросил в мусорные контейнеры на Сухумском шоссе.

Обвинение подозреваемому пока не предъявили.

Поиски пропавшей в Абхазии жительницы Оренбургской области продолжались трое суток. Как рассказала 360.ru мать девушки, дочь перестала выходить на связь 23 сентября.

Она пояснила, что в съемной квартире остались вещи и паспорт. Не было только телефона. Женщина подчеркнула, что в ближайшее время вся семья отправится в Абхазию, чтобы присоединиться к поискам дочери.