«Остались вещи и паспорт»: семья пропавшей в Абхазии россиянки присоединится к поискам

В Гагре третьи сутки ищут 26-летнюю жительницу Оренбургской области Амину. Девушка отдыхала в Абхазии, вышла из арендованного жилья и перестала выходить на связь. Об этом 360.ru рассказала мать девушки.

Женщина уточнила, что 23 сентября в последний раз получила от дочери сообщение. На следующий день подруга обнаружила, что Амины нет в комнате.

«Ее в комнате не было, остались вещи и паспорт. Она только с телефоном на руках ушла. И все», — рассказала женщина.

По ее словам, семья собирается приехать в Абхазию и подключиться к поискам.

«Мы завтра вылетаем туда. В посольство», — сказала мать пропавшей.

В пресс-службе МВД Абхазии уточнили, что Бикбову в последний раз видели в магазине «Фрукты-овощи» на проспекте Ардзинба. На ней были желтая кофта и серые спортивные штаны.

По предварительным данным, девушка отдыхала с подругой и 24 сентября должна была уехать, но решила остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлить аренду жилья.

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