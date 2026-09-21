Трамп сравнил CNN, MSNBC и Politico с мусорными мешками

Президент США Дональд Трамп сравнил американские СМИ с мусором. В соцсети Truth Social он опубликовал изображение Белого дома с тремя мусорными мешками с логотипами CNN, Politico и MSNBC.

Пост разместили после того, как журналистов трех редакций перестали допускать в здание администрации. Трамп объявил об ограничении 18 сентября. В тот день сотрудники СМИ успели завершить работу, но на следующий день их уже не пустили внутрь. У некоторых изъяли пропуска.

Американский лидер объяснял это решение борьбой с ложными публикациями о работе президента США и его администрации.

В июне Трамп прервал интервью NBC после вопроса ведущей Кристен Уэлкер об его отношении к слухам с фальсификацией выборов в Соединенных Штатах. Он назвал каналы CNN, CBS и ABC нечестными и однобокими, а затем попросил закончить интервью.