Дипломата США тайно вывезли из Британии после обвинения в педофилии

The Sun: США вывезли из Британии дипломата после обыска в его квартире

США тайно вывезли из Великобритании дипломата, которого заподозрили в педофилии. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По данным обозревателей, американские спецслужбы провели обыск в квартире сотрудника посольства США в Лондоне. Там они обнаружили материалы с детской порнографией.

Из-за дипломатического статуса британские власти не могли законно задержать мужчину. Несмотря на это, американские представители арестовали его, доставили на военную базу, а затем отправили в США. Полиция и правительство Великобритании узнали о вывозе дипломата уже после того, как самолет покинул страну.

Журналисты утверждали, что информация дошла до руководства страны. На этой неделе по делу прошли совещания в кабинете начальника полиции Лондона Марка Роули. Имя дипломата не раскрыли. Также неизвестно, предъявили ли ему обвинения в США.

Ранее на Украине задержали бывшего офицера бундесвера, сбежавшего из Германии в 2021 году. Против него возбудили уголовное дело об изнасиловании и распространении детской порнографии.