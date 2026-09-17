360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин пожелал Моди здоровья и благополучия в его день рождения

    Фото: РИА «Новости»

    Российский лидер Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с днем рождения. Телеграмму опубликовал сайт Кремля.

    «Вы по праву пользуетесь большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене», — подчеркнул президент.

    Он указал на личный вклад Моди в упрочение отношений Индии и России. Путин пожелал индийскому премьеру счастья, здоровья, успехов в государственной деятельности и благополучия.

    Ранее российский лидер поздравил с днем рождения народного артиста Александра Розенбаума. В его юбилей президент пожелал певцу успехов в делах и начинаниях и доброго здоровья.