Путин пожелал Моди здоровья и благополучия в его день рождения
Российский лидер Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с днем рождения. Телеграмму опубликовал сайт Кремля.
«Вы по праву пользуетесь большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене», — подчеркнул президент.
Он указал на личный вклад Моди в упрочение отношений Индии и России. Путин пожелал индийскому премьеру счастья, здоровья, успехов в государственной деятельности и благополучия.
Ранее российский лидер поздравил с днем рождения народного артиста Александра Розенбаума. В его юбилей президент пожелал певцу успехов в делах и начинаниях и доброго здоровья.