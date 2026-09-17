Путин пожелал Моди здоровья и благополучия в его день рождения

«Вы по праву пользуетесь большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене», — подчеркнул президент.

Он указал на личный вклад Моди в упрочение отношений Индии и России. Путин пожелал индийскому премьеру счастья, здоровья, успехов в государственной деятельности и благополучия.

Ранее российский лидер поздравил с днем рождения народного артиста Александра Розенбаума. В его юбилей президент пожелал певцу успехов в делах и начинаниях и доброго здоровья.