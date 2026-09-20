Россотрудничеству направили 11 запросов на открытие новых Русских домов
Россотрудничество за последнее время получило 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. Об этом заявил глава агентства Игорь Чайка.
Россотрудничество планирует реализовать проект микрогрантов для тех, кто разделяет ценности России.
«Мы продолжим модернизацию Русских Домов за рубежом, которые станут актуальной витриной современной России: стремительно развивающейся страны с технологическим суверенитетом», — отметил Чайка.
Он добавил, что агентство окажет гуманитарную поддержку всем, кто хочет взаимодействия с российской стороной. По его словам, молодежный форум в Екатеринбурге продемонстрировал серьезный международный интерес к проектам Россотрудничества, его стенд изучили тысячи гостей из сотен государств.
Ранее председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов подтвердил, что сейчас обсуждается создание Русского дома в Даляне. В городе уже создали объект, где работают русские магазины.