КНДР провела учения с крылатыми и баллистическими ракетами

ЦТАК: КНДР отчиталась о точном поражении целей на ракетных учениях

Корейская народная армия провела учения с применением крылатых и баллистических ракет, ударных беспилотников и крупнокалиберных реактивных систем залпового огня. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

Маневры прошли 12 сентября с участием подразделений пяти артиллерийских и ракетных соединений. Военные задействовали стратегические крылатые и тактические баллистические ракеты, а также ракетные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами.

Руководство учениями осуществляли заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи маршал Пак Чон Чхон и начальник артиллерийского управления Генерального штаба Корейской народной армии генерал-майор Ю Чхан Сон.

По данным ЦТАК, все ударные системы одновременно поразили назначенные цели со стопроцентной точностью.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины основания республики. Он заявил, что Россия намерена сохранять добрососедский характер отношений с КНДР.