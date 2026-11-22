В китайской провинции Аньхой беспилотный автомобиль посреди ночи пытался 868 раз припарковаться на многоуровневном паркинге. Об этом сообщил телеканал n-tv .

Пока водитель спал, беспилотный автомобиль устроил необычное шоу на паркинге. На кадрах было видно, как машина двигалась то вперед, то назад, выезжала то на направо, то влево, корректируя свое положение. Заезжала на другие парковочные места.

Маневры повторялись неоднократно, попытка припарковаться заняла около трех часов. Охранник парковки никого в машине не обнаружил.

Ранее вице-премьер Андрей Никитин заявил, что российские водители не потеряют навыки управления автомобилем после появления беспилотных машин, так как внедрять высокоавтоматизированный транспорт в стране будут постепенно.