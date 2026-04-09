Сегодня 02:02 «Китайцы торопятся». Почему роботакси в Ухане вышли из строя и как это учтут в России Автоэксперт Хайцеэр: Россия учтет опыт Китая в разработке беспилотных такси

Недавно в Ухане произошел массовый сбой в работе роботакси. Пассажиры застряли посреди оживленной магистрали и не могли даже выйти на связь с кол-центром. Почему это случилось и как ЧП скажется на работе над беспилотными автомобилями в России, — в материале 360.ru.

Что произошло с китайскими роботакси?

Массовый сбой в работе роботакси Apollo Go от компании Baidu в Ухане случился вечером 31 марта. Внезапно прямо посреди дороги перестали работать более 100 беспилотных машин. Система выдала сообщение о неисправности и пообещала, что персонал прибудет через пять минут. Однако помощь задержалась, а связи с кол-центром не было. Некоторые пассажиры испугались и воспользовались функцией SOS, чтобы выбраться из машины.

В итоге никто не пострадал, однако случившееся спровоцировало дискуссии о том, насколько на самом деле безопасен беспилотный транспорт. По предварительным данным местной полиции, произошла «системная неисправность». Сервис роботакси Apollo Go располагает в Ухане парком из более чем 500 беспилотных машин. Платформа предоставляет услуги беспилотных коммерческих перевозок в десятках городов Китая и постепенно выходит на международный рынок.

Несовершенная система

Инциденты, подобные описанному, в мире уже случались. После подобного сбоя в Сан-Франциско, произошедшего несколько лет назад, беспилотные автомобили там на какое-то время запретили, отметил в беседе с 360.ru вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он добавил, что происшествий с роботакси мало, особенно по сравнению с количеством успешно совершенных поездок, но эти ЧП действительно опасны. «Понятно, что причины связаны с системными ошибками, программированием. Может, система несовершенна. Мы видим, что Китай идет семимильными шагами во многих сферах, но, видимо, здесь где-то произошло торможение и продукт был не до конца выверен, отшлифован», — заметил он.

По словам Хайцеэра, искусственный интеллект должен работать безупречно в сравнении с обычными водителями, подверженными стрессам и усталости, — в этом весь смысл. Но на то, чтобы сделать систему совершенной, нужно время. И, конечно, необходимо оборудовать роботакси тревожной кнопкой на случай ЧП. «Надо еще поработать. Китайцы торопятся, они хотят быть впереди планеты всей. Они сейчас готовы участвовать в любом прогрессе, даже если он где-то дает сбой», — считает эксперт. Разработчиков и сисадминов, видимо, накажут, но беспилотные такси в Китае точно не станут эксплуатировать менее активно, добавил Хайцеэр.

Будущее беспилотных такси в России

Наша страна учтет китайский опыт и не допустит подобных ошибок. Российские разработчики — одни из мировых лидеров по беспилотному перемещению транспорта, однако роботакси в стране пока не работают. Идут испытания, оттачивается законодательная база. Спешка здесь может только навредить, уверен эксперт.

Очень сложно родить — по-другому и не скажешь — закон о беспилотном транспорте. Нужно учесть очень много нюансов: кто несет ответственность, какие могут быть экстренные меры для спасения, эвакуации пассажиров, помощи им. Именно поэтому мы еще не эксплуатируем беспилотный транспорт. Наверняка мы сделаем выводы — и разработчики оснастят свои авто [тревожными кнопками]. Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов

В ноябре 2025 года Министерство транспорта России сообщило о планах ввести в эксплуатацию летающие такси, начав с тестирования беспилотных машин в Самарской области. Некоторые автоэксперты сочли идею внедрения таких технологий утопичной, причем не только в России, но и во всем мире.

Почти одновременно с этим китайская компания XPeng представила летающий автомобиль Voyager X2, который способен подниматься на высоту до километра и преодолевать расстояние до 70 километров. Но пока воздушное движение организовать непросто, кроме того, это очень дорого и энергозатратно.