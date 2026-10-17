Сегодня 03:48 Tesla представила летающий Roadster. Что умеет новый спорткар и почему его назвали «детским фокусом» Эксклюзив

Технологии

Технологии

Tesla

Ученые

Машины

Илон Маск

Технологии

Мир

Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, анонсированного еще в 2017 году. Во время презентации автомобиль продемонстрировал кратковременный полет, перевороты в воздухе и разгон почти до 100 километров в час менее чем за секунду. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в эфире 360.ru назвал демонстрацию эффектным трюком, но выделил одно действительно сложное инженерное решение. Что известно о новом Roadster и сможет ли он стать полноценным летающим автомобилем — в материале 360.ru.

Как прошла презентация Tesla Roadster Премьера нового Roadster состоялась на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре, штат Техас. Изначально мероприятие планировали провести двумя неделями ранее, однако перенесли из-за неблагоприятного прогноза погоды. Во время шоу белый двухместный электрокар заехал на изогнутую рампу, поднялся по практически вертикальной поверхности и оказался колесами вверх. Затем автомобиль оторвался от конструкции, перевернулся в воздухе и плавно приземлился с помощью газовых ускорителей. Позднее Roadster выполнил еще один трюк: использовал рампу в качестве трамплина и совершил полный оборот вокруг продольной оси — фигуру пилотажа, известную как «бочка». По словам главы Tesla Илона Маска, необычные возможности автомобиля стали результатом совместной работы инженеров автопроизводителя и аэрокосмической компании SpaceX. При этом продемонстрированный Roadster пока остается концепт-каром. Компания не уточнила, получит ли серийная версия все представленные технологии.

Фото: Tesla / YouTube

Что умеет новый Tesla Roadster Главная особенность спорткара — система двигателей на холодном газе, позволяющая ему кратковременно подниматься в воздух и выполнять управляемые маневры. Однако это не единственная необычная технология, представленная Tesla. Основные особенности нового Roadster: Десять газовых ускорителей. Работают на сжатом атмосферном воздухе. Это позволяет автомобилю отрываться от поверхности, переворачиваться и приземляться.

Два резервуара объемом по 600 литров. Используются для хранения воздуха под высоким давлением. По словам Маска, запасы газа можно пополнять непосредственно из атмосферы.

Система активной прижимной силы. Вентиляторы откачивают воздух из-под днища, создавая разницу давлений. По заявлению компании, система обеспечивает прижимную силу до 2G и позволяет удерживать автомобиль на поверхности даже колесами вверх.

Разгон до 97 километров в час за 0,81 секунды. Такой результат Tesla продемонстрировала во время презентации.

Полностью электронное управление рулем, тормозами и тягой.

Активная аэродинамика. Задний спойлер автоматически меняет положение в зависимости от дорожных условий, регулируя прижимную силу. При этом Tesla пока не раскрывает мощность силовой установки, емкость аккумулятора и запас хода нового Roadster. Неизвестно и то, каким образом автомобиль с возможностью полета предполагается допускать к эксплуатации на дорогах общего пользования. Академик РАН объяснил, почему полет Roadster — «детский фокус» Директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович в эфире 360.ru скептически оценил технологическую новизну газовых ускорителей Tesla. По его словам, принцип их работы давно известен и не имеет ничего общего с двигателями, которые используются на тяжелых космических ракетах. «Это такой очень хороший детский фокус Tesla продемонстрировала», — заметил ученый. Петрукович объяснил, что двигатели космического корабля Starship сжигают топливо, в результате чего образуются раскаленные газы, создающие реактивную тягу. В случае Roadster горения не происходит: автомобиль приводится в движение воздухом, заранее сжатым в баллонах.

Речь о том, что здесь стоят простейшие газовые реактивные двигатели, то есть сжатый газ из баллона, как для газировки, выдувается через сопло, и какая-то реактивная тяга получается. Анатолий Петрукович директор Института космических исследований РАН, академик

По его словам, аналогичный принцип используют двигатели на холодном газе, которые устанавливают на небольшие космические аппараты. В упрощенном виде его можно продемонстрировать даже с помощью воздушного шарика: выходящий из него воздух создает тягу и заставляет шарик двигаться. Однако настоящее инженерное достижение Tesla, считает Петрукович, заключается не в самих ускорителях, а в точности управления автомобилем во время полета.

Я бы как специалист здесь отметил прежде всего не столько двигатели, которые, в общем, банальны, а такую точность управления. Потому что реактивная тяга — дело достаточно грубое, а здесь машинка переворачивается, крутится в воздухе без единого лишнего движения. Анатолий Петрукович

По оценке академика, подобные маневры требуют автоматического регулирования тяги. Человеческой реакции недостаточно, чтобы самостоятельно контролировать положение автомобиля и корректировать его за доли секунды. Почему Roadster пока нельзя считать полноценным летающим автомобилем Петрукович усомнился в практической ценности системы. Главным ограничением он назвал большой объем резервуаров со сжатым воздухом. Два бака по 600 литров занимают значительную часть полезного пространства машины, тогда как запас газа позволяет создавать тягу лишь непродолжительное время. «Теоретически такая штука, с точки зрения физики и техники, возможна. Единственное, что никакого практического смысла она не имеет», — отметил академик. По его словам, система позволяет автомобилю подпрыгнуть, совершить переворот и мягко приземлиться, но не обеспечивает продолжительный полет. При этом запас сжатого воздуха быстро расходуется, поэтому на корректировку положения машины остается крайне мало времени.

Фото: Tesla / YouTube

Когда Tesla Roadster поступит в продажу и сколько будет стоить Второе поколение Roadster впервые представили в ноябре 2017 года во время презентации электрического грузовика Semi. Тогда Tesla обещала разгон до 97 километров в час за 1,9 секунды, запас хода около тысячи километров и начальную стоимость от 200 тысяч долларов. Производство планировали запустить в 2020 году, однако сроки неоднократно переносились. Теперь компания рассчитывает начать выпуск спорткара в 2028-м — более чем через 10 лет после первоначального анонса. Tesla представила три версии Roadster: Performance — базовая комплектация. Для бронирования потребуется внести депозит в размере 50 тысяч долларов.

Thrust — модификация с газовыми ускорителями, рассчитанная на разгон до 97 километров в час менее чем за секунду. Заявленная сумма для оформления заказа составляет 250 тысяч долларов.

Rocket — одноместная версия с полноценной системой для воздушных маневров. Она будет доступна только по приглашениям. Когда появятся полноценные летающие автомобили Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр также не увидел в презентации Roadster принципиального технологического прорыва. По его мнению, показанные Tesla ускорители теоретически можно установить и на другие автомобили.

При этом он напомнил, что Маск неоднократно воплощал в жизнь идеи, которые первоначально казались фантастическими. «Если сегодня это перформанс, если сегодня это такой нарисованный проект, то в конечном итоге что-то должно появиться. Он умеет презентовать и потом реализовывать это в жизни», — отметил вице-президент НАС. По прогнозу Хайцеэра, полноценные летающие автомобили могут появиться примерно к 2050 году. Однако для их массового использования потребуется не только развитие технологий, но и изменение транспортной инфраструктуры. Эксперт сравнил перспективы летающего транспорта с развитием беспилотных автомобилей, которые еще недавно воспринимались как фантастика, а сегодня уже проходят испытания и используются на отдельных маршрутах.

Появятся наверняка какие-то свои правила, свои требования, которые будут определять возможность перемещения транспортного средства, не побоюсь этого слова, в воздушном пространстве. Ян Хайцеэр