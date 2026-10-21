Генерал Евкуров заявил о переводе БМП прикрытия танков в беспилотный формат

Боевую машину прикрытия танков перевели в безэкипажный формат. Об этом Zvezdanews рассказал заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, машина оснащена передовым вооружением, прицелами и приборами наблюдения. При этом теперь она может работать без экипажа внутри.

«У нее есть хорошие вооружения, прицелы, наблюдательные приборы, и она тоже сделана безэкипажной», — сказал Евкуров.

Замминистра также рассказал о развитии наземных роботизированных комплексов, которые должны работать совместно с другой техникой. Такие решения уже апробировались на полигоне в ходе учений «Центр-2026».

Помимо этого, на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области испытывали дистанционно управляемую бронетехнику. По словам Евкурова, машины могли координироваться, наводиться на цель и вести огонь без нахождения экипажа внутри.

Евкуров также заявил о необходимости формирования в ВС РФ безэкипажных танковых подразделений.