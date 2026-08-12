Ученые МФТИ приступили к созданию умной системы навигации для роботов

Новый алгоритм помогает автономным машинам определять свое местоположение по уже знакомым ориентирам с помощью камер и лидаров. Как устроена «память» робота и сможет ли он ориентироваться там, где обычная навигация дает сбой — расскажем в нашем сюжете.

Роботы-доставщики ориентируются в пространстве с помощью камер и лидаров. Если для человека темнота, дождь или снег — это небольшая помеха, то для маленького помощника такие изменения могут стать причиной ошибки.

За решение этой проблемы взялись специалисты МФТИ, разрабатывая интеллектуальную систему навигации.

«Если на борту наших технических устройств есть лидары и камеры, то на основе данных от них можно достаточно точно находить положение робота в пространстве без использования внешних сигналов спутниковой навигации GPS», — рассказал заведующий лабораторией интеллектуального транспорта центра когнитивного моделирования МФТИ Дмитрий Юдин.

Принцип работы напоминает человеческую память. Сначала робот один раз изучает маршрут и сохраняет самые важные ориентиры. Позже он сравнивает полученное изображение с этой базой знаний. Так он понимает свое местоположение.

Первыми новую систему смогут использовать роверы, беспилотные автомобили и сервисные машины. В перспективе технология пригодится всем автономным устройствам, которым приходится работать без надежной спутниковой связи.