Автоэксперт Шапарин предложил ввести новые цвета автомобильных номеров в России

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил ввести в России новые цвета для автомобильных номеров. Инициатива была направлена в форме письма премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Так, бирюзовый цвет может быть присвоен беспилотным машинам, а зеленый — электрокарам.

«Особых проблем это не создаст. Многие владельцы электромобилей, наоборот, с радостью будут ставить зеленые номера, чтобы еще одним способом показать, что они не такие, как все, что они экологичнее самых экологичных», — отметил специалист.

По словам Шапарина, изменение цвета номеров поможет сотрудникам ГИБДД и другим водителям лучше понимать тип транспортного средства, находящегося рядом. Это упростит идентификацию электромобилей на выделенных местах и повысит осведомленность о присутствии беспилотных авто на дорогах.