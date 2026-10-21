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    Платежный сервис Letim завершит работу в Турции с 30 ноября

    АТОР: в Турции с 30 ноября завершит работу популярный у россиян сервис Letim

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Российских туристов предупредили, что в Турции с 30 ноября завершит  работу платежный сервис Letim. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию.

    В ассоциации отметили, что этим летом Letim сообщала о временной приостановке выпуска пластиковых карт и блокировке операций снятия наличных. При этом сам кошелек и карты бесперебойно работали до сих пор. Российские туристы заводили электронные кошельки в турецких лирах и пополняли их рублями по СБП в любом местном магазине. Также выпускали пластиковые карты турецкой нацсистемы Troy.

    «Мы понимаем, что прекращение работы сервиса затронет пользователей, которые рассчитывали на Letim. Поэтому наша задача — обеспечить прозрачный порядок возврата средств, своевременно сообщить обо всех условиях и помочь пользователям завершить необходимые операции», — сообщили в компании.

    Причины решения о прекращении работы сервиса неизвестны. Клиенты компании могут потратить имеющийся остаток средств на балансе до конца ноября или перевести их на свой счет в российском банке.

    В начале осени россиянам рассказали, что клиенты ВТБ смогут платить по QR-коду на Филиппинах и в Индонезии.

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