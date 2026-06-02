Директор туркомпании объяснил, почему россиян стали обворовывать на Мальдивах

Российские туристы стали чаще жаловаться на кражи наличных во время отдыха на Мальдивах, и одной из причин этого может быть привычка возить с собой крупные суммы денег. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, наибольшие риски возникают в странах, где заметен сильный разрыв между уровнем жизни местных жителей и состоятельных туристов.

«Там местные жители зарабатывают немного, но при этом они наблюдают за жизнью богатых людей, приезжающих со всего света, и соблазнов для сотрудников отелей там больше», — отметил Арутюнов.

Он подчеркнул, что жалобы на пропажу денег от отдыхающих поступали и раньше. Чаще всего подозрения падали на персонал, в том числе на горничных, однако расследования не всегда позволяли установить настоящих грабителей.

«Был и другой случай, когда турист пожаловался на пропажу части наличных денег, но виновной оказалась его спутница, которая тихонько забирала купюры и все валила на персонал отеля», — добавил эксперт.

По словам Арутюнова, россияне особенно уязвимы для подобных краж, поскольку в отличие от многих иностранных туристов по-прежнему часто берут с собой наличные.

«Кроме российских туристов, практически никто в мире сейчас не возит с собой наличные, поэтому нечистые на руку сотрудники отелей нацелились именно на них», — пояснил он.

Эксперт посоветовал не брать в поездку большие суммы наличными и по возможности пользоваться альтернативными способами оплаты. В частности, он рекомендовал сервис депозита в отеле, банковские карты и оплату по QR-коду.

