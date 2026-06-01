Вернувшиеся с Мальдив российские туристы недосчитались тысяч долларов

Сотрудники пятизвездочных отелей Мальдивских островов разработали схему с кражей наличных долларов у российских туристов перед выездом, когда времени для обращения в полицию уже не остается. Как рассказала в комментарии 360.ru одна из отдыхающих, гостиницы предоставляют для проживания отдельные бунгало или виллы на воде, где гости живут и хранят вещи.

Об одном из последних случаях ограбления сообщила потерявшая в отеле Nala Maldives три тысячи долларов россиянка. На своей странице в Instagram* она заявила, что пропажу средств из номера обнаружила за несколько часов до самолета.

«Расчет именно на то, что у гостей не останется времени на разбирательства, обращение в полицию и поиск виновных», — подчеркнула она.

Пострадавшая добавила, что деньги предназначались для оплаты счета за проживание. Когда она обратилась к сотрудникам отеля, то вместо помощи столкнулась с угрозами, что ее не выпустят с острова, пока не заплатит.

По словам собеседницы 360.ru, сам отель очень хороший, с высоким уровнем обслуживания. Поэтому история с пропажей крупной суммы денег ее сильно удивила.

В октябре прошлого года с кражей денег из сейфа в номере отеля в Танзании столкнулась российский блогер Аня Покров (настоящая имя — Анна Покровская). Звезда TikTok заявила, что недосчиталась 5,5 тысячи долларов. По ее словам, администрация отеля призналась, что сейф открыла уборщица. Полиция заявление россиянки не приняла, а руководство гостиницы отказалось от компенсации ущерба.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.