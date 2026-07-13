Россиян предупредили, что даже оформленный туристический полис может оказаться бесполезным

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых в интервью НИА «Нижний Новгород» предупредил, что даже оформленный туристический полис может оказаться бесполезным, если путешественник не учел важные условия страхования.

Одной из самых распространенных ошибок является самостоятельное обращение в больницу и оплата лечения без предварительного контакта со страховой компанией: в такой ситуации компания может либо полностью отказать в выплате, либо возместить лишь сумму в пределах установленных лимитов, а не фактические расходы.

Кроме того, причиной отказа часто становятся технические ошибки в данных полиса, например неверно указанная дата поездки или страна пребывания. Эксперт также напомнил, что страховка не покрывает лечение, если турист находился в состоянии алкогольного опьянения, а также плановое лечение хронических заболеваний, если для этого не была заранее подключена соответствующая опция.