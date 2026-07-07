Словакия приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам

Словакия приостановила выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме спортсменов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в телеграм-канале .

Визовый центр Словакии в России прекратил принимать заявления на визы почти по всем целям поездки. В официальном сообщении написали, что в июле и августе подать документы можно будет только на шенген с целью «Спорт», а также на национальные визы — с любыми целями.

Тем, кто ранее зарегистрировался на подачу с иными формулировками, запись аннулируют. Сервисный сбор пообещали вернуть на карту, с которой происходила оплата, в срок от 7 до 15 дней.

Ранее визовый центр Франции в Москве отказался принимать документы на шенген по нотариальной доверенности. Теперь их необходимо подавать лично.